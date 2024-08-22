Угорщина пригрозила відправляти мігрантів до Брюсселя з квитком в один бік

Угорський уряд Віктора Орбана у міграційній суперечці з ЄС заявив, що готовий надавати мігрантам і шукачам притулку безкоштовні квитки в один бік до Брюсселя.

Про це заявив керівник апарату прем’єра Угорщини Гергей Гуяш, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.

Виступаючи на пресконференції в Будапешті, він розкритикував червневе рішення Суду ЄС, який зобов'язав Угорщину виплатити штраф у розмірі 200 мільйонів євро за постійне порушення правил надання притулку, а також додатково – по 1 мільйону євро в день, поки Угорщина не приведе свою політику у відповідність до законодавства ЄС.

"Брюссель хоче змусити нас за будь-яку ціну впустити мігрантів", – сказав Гуяш. Він заявив, що якщо ЄС продовжить нав'язувати Угорщині правила, які "не дозволяють затримувати мігрантів на кордоні", його країна запропонує кожному мігранту "безкоштовний транспорт до Брюсселя".

Реклама:

"Угорщина не хоче платити цей щоденний штраф нескінченно, тому ми зробимо так, щоб люди могли в'їжджати, якщо вони хочуть, і запропонуємо їм квиток в один кінець до Брюсселя", – сказав Гуяш.

"Якщо Брюссель хоче мігрантів, то він може їх отримати", – продовжив він.

Погроза Угорщини перевезти мігрантів до Брюсселя віддзеркалює аналогічні кроки губернаторів-республіканців у США, які з 2022 року перевозять автобусами або літаками нелегальних іммігрантів до міст, де традиційно переважають прихильники демократів, таких як Нью-Йорк, Лос-Анджелес і Чикаго.

Угорщина побудувала паркани з колючим дротом на південних кордонах із Сербією та Хорватією, а також створила кілька транзитних зон для утримання шукачів притулку на кордоні з Сербією. Згодом ці транзитні зони були закриті.

ЄС висловив невдоволення надзвичайно жорсткою системою надання притулку в Угорщині і звернувся до вищого суду з проханням оштрафувати Будапешт.

Орбан раніше пообіцяв, що Угорщина не змінить свою міграційну політику і політику надання притулку, незважаючи на будь-які рішення Суду ЄС.

Орбан закликав ЄС профінансувати будівництво прикордонних парканів від мігрантів.