Угорщина пригрозила відправляти мігрантів до Брюсселя з квитком в один бік
Угорський уряд Віктора Орбана у міграційній суперечці з ЄС заявив, що готовий надавати мігрантам і шукачам притулку безкоштовні квитки в один бік до Брюсселя.
Про це заявив керівник апарату прем’єра Угорщини Гергей Гуяш, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.
Виступаючи на пресконференції в Будапешті, він розкритикував червневе рішення Суду ЄС, який зобов'язав Угорщину виплатити штраф у розмірі 200 мільйонів євро за постійне порушення правил надання притулку, а також додатково – по 1 мільйону євро в день, поки Угорщина не приведе свою політику у відповідність до законодавства ЄС.
"Брюссель хоче змусити нас за будь-яку ціну впустити мігрантів", – сказав Гуяш. Він заявив, що якщо ЄС продовжить нав'язувати Угорщині правила, які "не дозволяють затримувати мігрантів на кордоні", його країна запропонує кожному мігранту "безкоштовний транспорт до Брюсселя".
"Угорщина не хоче платити цей щоденний штраф нескінченно, тому ми зробимо так, щоб люди могли в'їжджати, якщо вони хочуть, і запропонуємо їм квиток в один кінець до Брюсселя", – сказав Гуяш.
"Якщо Брюссель хоче мігрантів, то він може їх отримати", – продовжив він.
Погроза Угорщини перевезти мігрантів до Брюсселя віддзеркалює аналогічні кроки губернаторів-республіканців у США, які з 2022 року перевозять автобусами або літаками нелегальних іммігрантів до міст, де традиційно переважають прихильники демократів, таких як Нью-Йорк, Лос-Анджелес і Чикаго.
Угорщина побудувала паркани з колючим дротом на південних кордонах із Сербією та Хорватією, а також створила кілька транзитних зон для утримання шукачів притулку на кордоні з Сербією. Згодом ці транзитні зони були закриті.
ЄС висловив невдоволення надзвичайно жорсткою системою надання притулку в Угорщині і звернувся до вищого суду з проханням оштрафувати Будапешт.
Орбан раніше пообіцяв, що Угорщина не змінить свою міграційну політику і політику надання притулку, незважаючи на будь-які рішення Суду ЄС.
Орбан закликав ЄС профінансувати будівництво прикордонних парканів від мігрантів.