У Німеччині фіксують масові перебої в залізничному сполученні

Німецька залізнична компанія Deutsche Bahn заявила в суботу, що залізничне сполучення "в центрі" країни було масово порушено через технічну несправність.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

За даними Deutsche Bahn, це стосується поїздів, кінцевим пунктом призначення або відправлення яких є Франкфурт-на-Майні.

Поїздки через центр Німеччини наразі неможливі.

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Залізничне сполучення в Гессені зупинено через несправність залізничного зв'язку у великому Франкфурті-на-Майні.

"Через технічну несправність залізничне сполучення в центрі Німеччини наразі серйозно порушено. Поїзди у постраждалому районі очікують на станціях. Наші фахівці працюють на повній швидкості, щоб усунути несправність", – зазначили Deutsche Bahn

Згідно з первинною інформацією, наданою речником Deutsche Bahn, йдеться про несправність у радіосистемі GSM-R залізниці.

Франкфурт – один з найважливіших європейських вузлів, через який щодня проходить близько 1200 поїздів місцевого та міжміського сполучення.

На початку серпня стало відомо, що поліція Німеччини перевіряє інформацію про можливу причетність лівих екстремістів до загорянь на низці об'єктів німецького залізничного концерну Deutsche Bahn.

Зокрема, через інцидент у Берліні до 6 серпня запроваджували обмеження на рух поїздів далекого прямування.