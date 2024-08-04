У Німеччині перевіряють причетність лівих екстремістів до підпалів на об'єктах Deutsche Bahn

Поліція Німеччини перевіряє інформацію про можливу причетність лівих екстремістів до загорянь на низці об'єктів німецького залізничного концерну Deutsche Bahn після того, як на пов'язаному з антиглобалістськими рухами сайті з'явилося повідомлення зі схваленням диверсій.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DW.

Йдеться про щонайменше два загоряння в кабельних шахтах на залізничних коліях у Німеччині наприкінці липня та на початку серпня.

Перший інцидент стався на об'єкті біля Бремена, другий – в Берліні.

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Через інцидент у Берліні до 6 серпня ввели обмеження на рух поїздів далекого прямування.

Поліція Бремена виявила на місці події сліди запалювальної речовини, після чого розпочала розслідування, а відділ державної безпеки земельного відомства у кримінальних справах розглядає можливу політичну мотивацію зловмисників.

У листі на платформі Indymedia, яку Федеральна служба захисту конституції Німеччини (спецслужба внутрішнього призначення) розглядає "як найважливіший засіб поширення інформації та пропаганди лівоекстремістської сцени в німецькомовних країнах", заохочується вчинення подібних підпалів.

Автори тексту, які залишилися анонімними, мотивують такі дії тим, що Deutsche Bahn використовується не тільки для цивільних перевезень, але й для транспортування зброї НАТО. На думку авторів листа, німецький залізничний концерн у такий спосіб сприяє "практиці колоніалізму" та "розпалюванню воєн".

Як зазначено, компетентні органи Німеччини перевіряють автентичність лівоекстремістського послання.

Нагадаємо, у ніч перед відкриттям Олімпіади невідомі пошкодили важливе обладнання на трьох гілках швидкісної залізниці, що сполучають Париж з регіонами, що зірвало плани 100 тисячам пасажирів. За трохи більш як дві доби наслідки ліквідували, з понеділка поїзди мають курсувати у звичайному режимі.

Французькі слідчі схиляються до того, що за диверсіями на залізниці стоять ліві екстремісти.

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