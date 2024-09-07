В Германии фиксируют массовые перебои в железнодорожном сообщении



Немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn заявила в субботу, что железнодорожное сообщение "в центре" страны было массово нарушено из-за технической неисправности.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

По данным Deutsche Bahn, это касается поездов, конечным пунктом назначения или отправления которых является Франкфурт-на-Майне.

Поездки через центр Германии пока невозможны.

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Железнодорожное сообщение в Гессене остановлено из-за неисправности железнодорожной связи в большом Франкфурте-на-Майне.

"Из-за технической неисправности железнодорожное сообщение в центре Германии сейчас серьезно нарушено. Поезда в пострадавшем районе ожидают на станциях. Наши специалисты работают на полной скорости, чтобы устранить неисправность", – отметили Deutsche Bahn

Согласно первичной информации, предоставленной представителем Deutsche Bahn, речь идет о неисправности в радиосистеме GSM-R железной дороги.

Франкфурт – один из важнейших европейских узлов, через который ежедневно проходит около 1200 поездов местного и междугороднего сообщения.

В начале августа стало известно, что полиция Германии проверяет информацию о возможной причастности левых экстремистов к возгораниям на ряде объектов немецкого железнодорожного концерна Deutsche Bahn.

В частности, из-за инцидента в Берлине до 6 августа вводились ограничения на движение поездов дальнего следования.