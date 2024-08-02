Залізничному сполученню Берліна прогнозують перебої через "вандалізм"

Залізничне сполучення між головним залізничним вокзалом німецької столиці та західним районом Шпандау було серйозно порушено.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Рух поїздів у столиці Німеччини Берліні буде порушений кілька днів через загоряння кабелю, яке, на думку влади, було навмисно підлаштоване.

Залізничний оператор Deutsche Bahn повідомив, що вночі спалахнула пожежа в кабельній шахті в берлінському районі Шарлоттенбург, пошкодивши кілька сигналів і стрілочних переводів.

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Потяги між головним залізничним вокзалом Берліна і західним районом Шпандау були затримані, перенаправлені і скасовані. Це вплинуло на роботу інших ліній громадського транспорту по всій столиці.

Постраждали сотні поїздів, включаючи міжміські, регіональні, приміські та вантажні залізничні сполучення.

"Ремонтні роботи триватимуть протягом вихідних. Очікується, що рух поїздів буде обмежено до початку наступного тижня", – повідомили в Deutsche Bahn.

Deutsche Bahn заявила, що причиною пожежі не була технічна несправність, а її служба S-Bahn в окремій заяві повідомила, що причиною пожежі був "вандалізм".

Берлінський департамент кримінальних розслідувань взяв на себе відповідальність за цю справу.

Інцидент стався після підпалу, який спричинив пошкодження залізничної лінії між Гамбургом і Бременом.

Поліція заявила, що зловмисники навмисно підпалили кабельну шахту на залізничному насипі біля бременського Бюргерпарку, перервавши рух швидкісних поїздів між західною землею Північний Рейн-Вестфалія і Гамбургом.

Нагадаємо, у ніч перед відкриттям Олімпіади невідомі пошкодили важливе обладнання на трьох гілках швидкісної залізниці, що сполучають Париж з регіонами, що зірвало плани 100 тисячам пасажирів. За трохи більш як дві доби наслідки ліквідували, з понеділка поїзди мають курсувати у звичайному режимі.

Французькі слідчі схиляються до того, що за диверсіями на залізниці стоять ліві екстремісти.

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