У Німеччині усунули несправність, яка спричинила масштабний збій на залізниці
Німецька залізнична компанія Deutsche Bahn заявила, що технічну несправність, яка призвела до масового збою в роботі поїздів у центрі країни, усунуто.
Як повідомляє "Європейська правда", заяву Deutsche Bahn наводить Tagesschau.
Рух поступово відновлюються на місцевому та міжміському сполученні.
Однак пасажирам слід очікувати обмежень до кінця дня.
Представник компанії порекомендував мандрівникам перевіряти свої пересадки перед початком подорожі.
Раніше Deutsche Bahn повідомила, що залізничне сполучення "в центрі" країни було масово порушено через технічну несправність.
Згідно з первинною інформацією, наданою речником Deutsche Bahn, йшлося про несправність у радіосистемі GSM-R залізниці.
На початку серпня стало відомо, що поліція Німеччини перевіряє інформацію про можливу причетність лівих екстремістів до загорянь на низці об'єктів німецького залізничного концерну Deutsche Bahn.