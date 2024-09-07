У Німеччині усунули несправність, яка спричинила масштабний збій на залізниці

Німецька залізнична компанія Deutsche Bahn заявила, що технічну несправність, яка призвела до масового збою в роботі поїздів у центрі країни, усунуто.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Deutsche Bahn наводить Tagesschau.

Рух поступово відновлюються на місцевому та міжміському сполученні.

Однак пасажирам слід очікувати обмежень до кінця дня.

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Представник компанії порекомендував мандрівникам перевіряти свої пересадки перед початком подорожі.

Раніше Deutsche Bahn повідомила, що залізничне сполучення "в центрі" країни було масово порушено через технічну несправність.

Згідно з первинною інформацією, наданою речником Deutsche Bahn, йшлося про несправність у радіосистемі GSM-R залізниці.

На початку серпня стало відомо, що поліція Німеччини перевіряє інформацію про можливу причетність лівих екстремістів до загорянь на низці об'єктів німецького залізничного концерну Deutsche Bahn.