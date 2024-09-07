В Германии устранили неисправность, которая вызвала масштабный сбой на железной дороге
Немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn заявила, что техническая неисправность, которая привела к массовому сбою в работе поездов в центре страны, устранена.
Как сообщает "Европейская правда", заявление Deutsche Bahn приводит Tagesschau.
Движение постепенно восстанавливаются на местном и междугородном сообщении.
Однако пассажирам следует ожидать ограничений до конца дня.
Представитель компании порекомендовал путешественникам проверять свои пересадки перед началом путешествия.
Ранее Deutsche Bahn сообщила, что железнодорожное сообщение "в центре" страны было массово нарушено из-за технической неисправности.
Согласно первоначальной информации, предоставленной представителем Deutsche Bahn, речь шла о неисправности в радиосистеме GSM-R железной дороги.
В начале августа стало известно, что полиция Германии проверяет информацию о возможной причастности левых экстремистов к возгораниям на ряде объектов немецкого железнодорожного концерна Deutsche Bahn.