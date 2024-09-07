В Германии устранили неисправность, которая вызвала масштабный сбой на железной дороге

Немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn заявила, что техническая неисправность, которая привела к массовому сбою в работе поездов в центре страны, устранена.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Deutsche Bahn приводит Tagesschau.

Движение постепенно восстанавливаются на местном и междугородном сообщении.

Однако пассажирам следует ожидать ограничений до конца дня.

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Представитель компании порекомендовал путешественникам проверять свои пересадки перед началом путешествия.

Ранее Deutsche Bahn сообщила, что железнодорожное сообщение "в центре" страны было массово нарушено из-за технической неисправности.

Согласно первоначальной информации, предоставленной представителем Deutsche Bahn, речь шла о неисправности в радиосистеме GSM-R железной дороги.

В начале августа стало известно, что полиция Германии проверяет информацию о возможной причастности левых экстремистов к возгораниям на ряде объектов немецкого железнодорожного концерна Deutsche Bahn.