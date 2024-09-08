У Празі на акції закликали Захід закрити небо над Україною

Кількадесят людей у суботу, 7 вересня, зібрались на Староміській площі в Празі на акцію із закликом допомогти Україні захиститись від російських повітряних атак і для вшанування загиблих під час удару в Полтаві цього тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Акцію у Празі організувала спільнота українців "Голос України". Вони утворили мапу України із майже 60 синіх і жовтих парасольок.

Фото: ČTK

Учасники також розгорнули банери з написом "Нехай Україна завдасть удару у відповідь", "Росія – терористична держава" та "Врятуйте Україну". Наприкінці акції пролунав гімн України.

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Фото: ČTK

"Ми хочемо показати, що є люди, яким не байдуже і які хочуть підтримати Україну", – прокоментував один із організаторів.

В останні тижні Україна активно закликала союзників зняти всі обмеження на удари їхньою далекобійною зброєю по Росії, пояснюючи, що це дозволить уражати зокрема літаки, з яких запускають крилаті ракети та керовані авіаційні бомби.

У відповідь на це голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що будь-які засоби, включно з далекобійними ракетами, не є вирішальними для повномасштабного російського вторгнення в Україну.

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