В Праге на акции призвали Запад закрыть небо над Украиной
Новости — Воскресенье, 8 сентября 2024, 11:42 —
Несколько десятков человек в субботу, 7 сентября, собрались на Староместской площади в Праге на акцию с призывом помочь Украине защититься от российских воздушных атак и для чествования погибших во время удара в Полтаве на этой неделе.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.
Акцию в Праге организовало сообщество украинцев "Голос Украины". Они образовали карту Украины из почти 60 синих и желтых зонтиков.
Участники также развернули баннеры с надписью "Пусть Украина нанесет ответный удар", "Россия – террористическое государство" и "Спасите Украину". В конце акции прозвучал гимн Украины.
"Мы хотим показать, что есть люди, которым не безразлично и которые хотят поддержать Украину", – прокомментировал один из организаторов.
В последние недели Украина активно призывала союзников снять все ограничения на удары их дальнобойным оружием по России, объясняя, что это позволит поражать в частности самолеты, с которых запускают крылатые ракеты и управляемые авиационные бомбы.
В ответ на это глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что любые средства, включая дальнобойные ракеты, не являются решающими для полномасштабного российского вторжения в Украину.
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