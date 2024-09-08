В Праге на акции призвали Запад закрыть небо над Украиной

Несколько десятков человек в субботу, 7 сентября, собрались на Староместской площади в Праге на акцию с призывом помочь Украине защититься от российских воздушных атак и для чествования погибших во время удара в Полтаве на этой неделе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Акцию в Праге организовало сообщество украинцев "Голос Украины". Они образовали карту Украины из почти 60 синих и желтых зонтиков.

Фото: ČTK

Участники также развернули баннеры с надписью "Пусть Украина нанесет ответный удар", "Россия – террористическое государство" и "Спасите Украину". В конце акции прозвучал гимн Украины.

Реклама:

Фото: ČTK

"Мы хотим показать, что есть люди, которым не безразлично и которые хотят поддержать Украину", – прокомментировал один из организаторов.

В последние недели Украина активно призывала союзников снять все ограничения на удары их дальнобойным оружием по России, объясняя, что это позволит поражать в частности самолеты, с которых запускают крылатые ракеты и управляемые авиационные бомбы.

В ответ на это глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что любые средства, включая дальнобойные ракеты, не являются решающими для полномасштабного российского вторжения в Украину.

Читайте также: Право на удары вглубь России: как меняется мнение Запада относительно красных линий Кремля.