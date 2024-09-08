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Новий глава МЗС закликав зняти обмеження на далекобійні удари по Росії

Новини — Неділя, 8 вересня 2024, 09:49 — Олег Павлюк

Новопризначений міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав союзників зняти обмеження на удари переданою ними далекобійною зброєю по цілях у Росії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у X (Twitter).

Сибіга наголосив, що країна, яка захищається від агресії відповідно до статті 51 Статуту ООН, "не може бути обмежена у захисті".

"Міжнародне право дозволяє Україні завдавати ударів по законних військових цілях на території РФ. Дозвольте Україні бити у відповідь і захистити життя", – додав він, супроводивши пост хештегом Let Ukraine Strike Back.

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В останні тижні Україна активно закликала союзників зняти всі обмеження на удари їхньою далекобійною зброєю по Росії, пояснюючи, що це дозволить уражати зокрема літаки, з яких запускають крилаті ракети та керовані авіаційні бомби.

У відповідь на це голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що будь-які засоби, включно з далекобійними ракетами, не є вирішальними для повномасштабного російського вторгнення в Україну.

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Сибіга Війна з РФ
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