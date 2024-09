Новий глава МЗС закликав зняти обмеження на далекобійні удари по Росії

Новопризначений міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав союзників зняти обмеження на удари переданою ними далекобійною зброєю по цілях у Росії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у X (Twitter).

Сибіга наголосив, що країна, яка захищається від агресії відповідно до статті 51 Статуту ООН, "не може бути обмежена у захисті".

"Міжнародне право дозволяє Україні завдавати ударів по законних військових цілях на території РФ. Дозвольте Україні бити у відповідь і захистити життя", – додав він, супроводивши пост хештегом Let Ukraine Strike Back.

A country that defends itself against aggression in accordance with Article 51 of the UN Charter cannot be restricted in its defense. International law allows Ukraine to strike legitimate military targets on Russia's territory. #LetUkraineStrikeBack to save lives.