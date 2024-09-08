У Франції затримали банду, що підривала банкомати по всій Європі

Французька поліція у Страсбурзі заарештувала франко-нідерландську банду, яка підривала та грабувала банкомати по всій Європі, викравши сотні тисяч євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Nl Times.

Банду заарештували вранці в п’ятницю, 6 вересня, коли її члени поверталися після пограбування банкоматів у Німеччині. За повідомленнями ЗМІ, всього затримали 13 чоловіків у віці 25-30 років.

Поліція Франції розслідувала діяльність угруповання протягом декількох місяців, їм допомагали правоохоронці з Німеччини та Швейцарії.

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Повідомляється, що банда здійснила близько 12 пограбувань у Німеччині та щонайменше п'ять – у Швейцарії, після чого зосередила свою діяльність до Франції. У липні зловмисники підірвали два банкомати у Страсбурзі та його околицях.

Зв'язок з іншими підривами банкоматів простежується через спосіб дії банди: після пограбування злочинці щоразу на великій швидкості від'їжджали від місця злочину.

Слідство підозрює, що зловмисники вивозили викрадену готівку переважно до Німеччини, оскільки там вона все ще залишається основною формою оплати.

Члени банди постануть перед суддею у французькому місті Нансі не пізніше вівторка, 10 вересня. Там буде вирішено, чи продовжать термін їхнього попереднього ув'язнення.

Підриви банкоматів, за якими часто стоять організовані злочинні угруповання, не лише завдають банкам збитків у сотні мільйонів євро, а й призводять до тяжких травм і навіть загибелі сторонніх людей.

Раніше цього року в Німеччині повідомляли про діяльність банд із Нідерландів, які грабують банкомати, підриваючи їх.