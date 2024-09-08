Во Франции задержали банду, которая взрывала банкоматы по всей Европе

Французская полиция в Страсбурге арестовала франко-нидерландскую банду, которая взрывала и грабила банкоматы по всей Европе, похитив сотни тысяч евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Nl Times.

Банду арестовали утром в пятницу, 6 сентября, когда ее члены возвращались после ограбления банкоматов в Германии. По сообщениям СМИ, всего задержали 13 мужчин в возрасте 25-30 лет.

Полиция Франции расследовала деятельность группировки в течение нескольких месяцев, им помогали правоохранители из Германии и Швейцарии.

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Сообщается, что банда совершила около 12 ограблений в Германии и по меньшей мере пять – в Швейцарии, после чего сосредоточила свою деятельность во Франции. В июле злоумышленники взорвали два банкомата в Страсбурге и его окрестностях.

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Связь с другими подрывами банкоматов прослеживается через способ действия банды: после ограбления преступники каждый раз на большой скорости отъезжали от места преступления.

Следствие подозревает, что злоумышленники вывозили похищенную наличность преимущественно в Германию, поскольку там она все еще остается основной формой оплаты.

Члены банды предстанут перед судьей во французском городе Нанси не позднее вторника, 10 сентября. Там будет решено, продлят ли срок их предварительного заключения.

Подрывы банкоматов, за которыми часто стоят организованные преступные группировки, не только наносят банкам убытки в сотни миллионов евро, но и приводят к тяжелым травмам и даже гибели посторонних людей.

Ранее в этом году в Германии сообщали о деятельности банд из Нидерландов, которые грабят банкоматы, взрывая их.