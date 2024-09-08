Партія експрем’єрки Естонії Каї Каллас обрала нового лідера

Естонська Партія реформ на з’їзді в неділю, 8 вересня, затвердила новим лідером Крістена Міхала – чинного прем’єр-міністра країни.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на ERR.

За кандидатуру Міхала на з’їзді Партії реформ віддали 664 голоси з 818, які брали участь у голосуванні, або понад 80%.

Новий лідер Партії реформ Естонії заявив, що хоче зберегти командний дух у політсилі, створений для спільного простору цінностей.

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"Наша місія актуальна: самодостатня нація, зростання добробуту і зміцнення середнього класу, надійний захист для зростання економіки і сімей, західний напрямок і культура, і найголовніше, надія – ми завжди працюємо для кращого майбутнього навіть у важкі часи", – сказав він.

До Міхала естонську Партію реформ з 2018 року очолювала колишня прем'єр-міністерка Кая Каллас. У червні її висунули кандидаткою на посаду Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки.

У липні Каллас подала у відставку з посади прем’єрки Естонії та лідерки Партії реформ, і того ж місяця парламент затвердив главою уряду Крістена Міхала.

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