Партия экс-премьера Эстонии Каи Каллас выбрала нового лидера

Эстонская Партия реформ на съезде в воскресенье, 8 сентября, утвердила новым лидером Кристена Михала – действующего премьер-министра страны.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

За кандидатуру Михала на съезде Партии реформ отдали 664 голоса из 818, участвовавших в голосовании, или более 80%.

Новый лидер Партии реформ Эстонии заявил, что хочет сохранить командный дух в политсиле, созданный для общего пространства ценностей.

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"Наша миссия актуальна: самодостаточная нация, рост благосостояния и укрепление среднего класса, надежная защита для роста экономики и семей, западное направление и культура, и самое главное, надежда – мы всегда работаем для лучшего будущего даже в трудные времена", – сказал он.

До Михала эстонскую Партию реформ с 2018 года возглавляла бывший премьер-министр Кая Каллас. В июне ее выдвинули кандидатом на должность Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

В июле Каллас подала в отставку с должности премьера Эстонии и лидера Партии реформ, и в том же месяце парламент утвердил главой правительства Кристена Михала.

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