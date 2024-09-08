Ліва опозиція Греції вирішила змінити лідера, обраного менш як рік тому

Грецька партія СІРІЗА, яка є найбільшою опозиційною силою в парламенті, на засіданні центрального комітету в неділю, 8 вересня, оголосила вотум недовіри лідеру Стефаносу Касселакісу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

За оголошення недовіри Касселакісу проголосували 163 члени центрального комітету СІРІЗИ за необхідних 148. За статутом партії, тепер вона протягом трьох місяців має скликати позачерговий з’їзд, на якому оберуть нового лідера.

Одним із очевидних претендентів на посаду лідера СІРІЗИ є обраний від Криту парламентар Павлос Полакіс. Але й Касселакіс напередодні теж говорив, що в разі оголошення вотуму недовіри братиме участь у внутрішньопартійних виборах.

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Стефанос Касселакіс став лідером СІРІЗИ у вересні 2023 року – після того, як попередник Алексіс Ципрас пішов у відставку через погані результати політсили на парламентських виборах.

Але Касселакісу, який тривалий час жив у США і є відкритим геєм, не вдалось об’єднати партію довкола себе.

Криза всередині найбільшої в парламенті опозиційної партії Греції загострилась після кепських результатів на виборах до Європейського парламенту в червні, коли вона набрала 15% голосів (на 9 пунктів менше, ніж у 2019 році) та втратила два мандати.

Свій вплив на СІРІЗУ досі зберігає Алексіс Ципрас, чиї прихильники в центральному комітеті – яких називають "Група 87" за кількістю голосів – були одними з найактивніших лобістів нових виборів лідера партії.