Левая оппозиция Греции решила сменить лидера, избранного менее года назад

Греческая партия СИРИЗА, которая является крупнейшей оппозиционной силой в парламенте, на заседании центрального комитета в воскресенье, 8 сентября, объявила вотум недоверия лидеру Стефаносу Касселакису.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

За объявление недоверия Касселакису проголосовали 163 члена центрального комитета СИРИЗА при необходимых 148. По уставу партии, теперь она в течение трех месяцев должна созвать внеочередной съезд, на котором изберут нового лидера.

Одним из очевидных претендентов на пост лидера СИРИЗЫ является избранный от Крита парламентарий Павлос Полакис. Но и Касселакис накануне тоже говорил, что в случае объявления вотума недоверия будет участвовать во внутрипартийных выборах.

Реклама:

Стефанос Касселакис стал лидером СИРИЗА в сентябре 2023 года – после того, как предшественник Алексис Ципрас ушел в отставку из-за плохих результатов политсилы на парламентских выборах.

Но Касселакису, который долгое время жил в США и является открытым геем, не удалось объединить партию вокруг себя.

Кризис внутри крупнейшей в парламенте оппозиционной партии Греции обострился после плохих результатов на выборах в Европейский парламент в июне, когда она набрала 15% голосов (на 9 пунктов меньше, чем в 2019 году) и потеряла два мандата.

Свое влияние на СИРИЗУ до сих пор сохраняет Алексис Ципрас, чьи сторонники в центральном комитете – которых называют "Группа 87" по количеству голосов – были одними из самых активных лоббистов новых выборов лидера партии.