Грецька опозиційна партія СІРІЗА обрала нового лідера

Новим лідером лівої опозиційної партії Греції СІРІЗА в неділю обрали 35-річного Стефаноса Касселакіса – колишнього співробітника інвестиційного банку Goldman Sachs, який до цього практично не мав політичного досвіду.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації агентства Reuters.

Касселакіс переміг на голосуванні членів СІРІЗИ, отримавши 56,7% голосів проти 43,3% в Еффі Аччіоглу – юристки й колишньої міністерки праці Греції, яка була головним переговірником із іноземними кредиторами щодо трудових питань у 2016-2019 роках.

Стефанос Касселакіс Фото: Reuters

Новий лідер лівої опозиційної партії Греції провів понад двадцять років у Сполучених Штатах і працював волонтером на праймеріз Демократичної партії США у 2008 році для тодішнього сенатора Джо Байдена.

Касселакіс несподівано обійшов провідних членів СІРІЗИ під час першого туру голосування за лідера 16 вересня завдяки кампанії в соцмережах, де він пообіцяв покласти край владі "Нової демократії" – правій політсилі, що перемогла на останніх парламентських виборах.

Його кандидатура розколола прихильників лівої партії ще до голосування – через відсутність політичного досвіду (через що він потрапив у скандал, назвавши самопроголошену Турецьку Республіку Північний Кіпр "державою") та відкриту гомосексуальність.

Оскільки новообраний лідер СІРІЗИ не є депутатом парламенту Греції, йому, найімовірніше, доведеться призначити заступника, який очолить парламентську групу політсили.

Попередник Касселакіса – колишній прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас – подав у відставку з посади голови СІРІЗИ наприкінці червня після програшу на виборах.