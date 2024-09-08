Нідерланди потай переховували лідера опозиції Венесуели в посольстві

Лідер венесуельської опозиції Едмундо Гонсалес, який нині прямує до Іспанії для отримання політичного притулку, понад місяць таємно перебував у посольстві Нідерландів у Каракасі.

Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп, пише "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Як пояснив Вельдкамп, Гонсалес – кандидат у президенти Венесуели від опозиції – сам звернувся до Нідерландів з проханням надати йому прихисток через побоювання за свою безпеку.

Вони посилились після того, як через незгоду з оголошенням результатів президентських виборів у Венесуелі спалахнули протести, а деяким представникам венесуельської опозиції почала загрожувати реальна небезпека.

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"Деякі з них були затримані після виборів, про деяких з них згодом більше нічого не було чути. Ця загроза стосується і опозиційного кандидата Гонсалеса", – пояснив глава нідерландського МЗС.

Зрештою, в останні дні Гонсалес перейшов до іспанського посольства у Венесуелі, звідки його військовим літаком забрали в Іспанію, де він попросив про політичний притулок.

Виборча рада Венесуели офіційно проголосила переможцем виборів, які відбулись 28 липня, диктатора Ніколаса Мадуро, який перебуває при владі з 2013 року. Опозиція країни заявляє, що, згідно з підрахунком близько 90% голосів, переміг її кандидат Едмундо Гонсалес.

Після виборів прихильники Гонсалеса вийшли на вулиці з протестами, що призвело до придушення акцій силами безпеки та озброєними проурядовими бандами.

Західні та латиноамериканські держави заявили, що непрозорість у підрахунку голосів ставлять під сумнів перемогу нібито Мадуро на виборах, і закликали владу країни опублікувати детальні результати за виборчими дільницями. Цього досі не сталось.

Державний секретар Ентоні Блінкен заявляв, що США вважають переможцем виборів у Венесуелі саме Гонсалеса. Європейський Союз вирішив не визнавати демократичної легітимності Мадуро як президента Венесуели.