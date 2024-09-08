Нидерланды тайно прятали лидера оппозиции Венесуэлы в посольстве

Лидер венесуэльской оппозиции Эдмундо Гонсалес, который сейчас направляется в Испанию для получения политического убежища, более месяца тайно находился в посольстве Нидерландов в Каракасе.

Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп, пишет "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Как пояснил Вельдкамп, Гонсалес – кандидат в президенты Венесуэлы от оппозиции – сам обратился в Нидерланды с просьбой предоставить ему убежище из-за опасений за свою безопасность.

Они усилились после того, как из-за несогласия с объявлением результатов президентских выборов в Венесуэле вспыхнули протесты, а некоторым представителям венесуэльской оппозиции начала угрожать реальная опасность.

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"Некоторые из них были задержаны после выборов, о некоторых из них впоследствии больше ничего не было слышно. Эта угроза касается и оппозиционного кандидата Гонсалеса", – пояснил глава нидерландского МИД.

В конце концов, в последние дни Гонсалес перешел в испанское посольство в Венесуэле, откуда его военным самолетом забрали в Испанию, где он попросил о политическом убежище.

Избирательный совет Венесуэлы официально провозгласил победителем выборов, которые состоялись 28 июля, диктатора Николаса Мадуро, который находится у власти с 2013 года. Оппозиция страны заявляет, что, согласно подсчету около 90% голосов, победил ее кандидат Эдмундо Гонсалес.

После выборов сторонники Гонсалеса вышли на улицы с протестами, что привело к подавлению акций силами безопасности и вооруженными проправительственными бандами.

Западные и латиноамериканские государства заявили, что непрозрачность в подсчете голосов ставят под сомнение победу якобы Мадуро на выборах, и призвали власти страны опубликовать подробные результаты по избирательным участкам. Этого до сих пор не произошло.

Государственный секретарь Энтони Блинкен заявлял, что США считают победителем выборов в Венесуэле именно Гонсалеса. Европейский Союз решил не признавать демократической легитимности Мадуро как президента Венесуэлы.