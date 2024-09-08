Іспанія надасть політичний притулок лідеру венесуельської опозиції

Лідер опозиції Венесуели Едмундо Гонсалес, який вирушив до Іспанії після відкритих проти нього на батьківщині кримінальних проваджень, отримає в цій країні політичний притулок.

Про це журналістам у неділю, 8 вересня, заявив іспанський міністр закордонних справ Хосе Мануель Альбарес, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTVE.

Голова іспанського МЗС підтвердив, що на прохання Гонсалеса його вивезли до Іспанії на літаку іспанських Військово-повітряних сил.

Це сталось після того, як минулого тижня у Венесуелі видали ордер на його арешт за звинуваченням у тероризмі, змові та інших злочинах, пов'язаних із президентськими виборами.

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"Він (Гонсалес. – Ред.) також попросив право на притулок, яке, звичайно, іспанський уряд збирається розглянути і надати", – сказав іспанський міністр, додавши, що поговорив із лідером опозиції Венесуели та запевнив його у відданості "політичним правам усіх венесуельців".

Альбарес підтвердив, що позиція Іспанії щодо виборів у Венесуелі "абсолютно не змінилася".

"Ми підтверджуємо нашу вимогу, щоб були представлені протоколи, щоб їх можна було перевірити, і що ми не визнаємо перемогу, якщо цього не буде зроблено. Іспанія завжди буде підтримувати діалог і переговори між урядом і опозицією для досягнення мирного рішення між венесуельцями", – сказав міністр.

Виборча рада Венесуели офіційно проголосила переможцем виборів, які відбулись 28 липня, диктатора Ніколаса Мадуро, який перебуває при владі з 2013 року. Опозиція країни заявляє, що, згідно з підрахунком близько 90% голосів, переміг її кандидат Едмундо Гонсалес.

Після виборів прихильники Гонсалеса вийшли на вулиці з протестами, що призвело до придушення акцій силами безпеки та озброєними проурядовими бандами.

Західні та латиноамериканські держави заявили, що непрозорість у підрахунку голосів ставлять під сумнів перемогу нібито Мадуро на виборах, і закликали владу країни опублікувати детальні результати за виборчими дільницями. Цього досі не сталось.

Державний секретар Ентоні Блінкен заявляв, що США вважають переможцем виборів у Венесуелі саме Гонсалеса. Європейський Союз вирішив не визнавати демократичної легітимності Мадуро як президента Венесуели.