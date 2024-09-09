Премьер Грузии объяснил отзыв временно поверенного Украины закупкой стиральных машин

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал решение главы МИД Украины Андрея Сибиги отозвать временного поверенного Михаила Харишина, отметив, что это решение не является политическим.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает SOVA.

Кобахидзе утверждает, что решение нового главы МИД Украины Сибиги отозвать Харишина связано с вопросом закупки бытовой техники.

"По нашей информации, это не политический акт. Конкретный представитель, если не ошибаюсь, который имеет и дипломатический статус, закупал бытовые предметы. Это было признано неадекватным в свете продолжающейся войны, и это стало причиной его отзыва. Это та информация, которой мы владеем...

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Это связано с покупкой представителем конкретного посольства предметов домашнего обихода, которые он не должен был покупать в условиях войны, по мнению украинских властей. Речь идет о стиральных машинах", – сказал премьер-министр Грузии, не уточняя деталей.

Сибига сообщил о прекращении долгосрочной командировки временно поверенного в Грузии из-за "полного непонимания им реалий дипломатии воюющей страны".

Напомним, Украина уже более двух лет не имеет посла в Грузии.

В марте 2022 года президент Украины Владимир Зеленский отозвал из Грузии посла Игоря Долгова из-за недружественных шагов Тбилиси на фоне вторжения РФ. Речь шла о преградах для добровольцев и "неморальной позиции по санкциям". Зеленский в июне 2022 года уволил Долгова.