У ЄС представили план, як не програти економічну боротьбу Китаю і США

Експрезидент Європейського центробанку та експрем’єр Італії Маріо Драгі презентував план зупинки економічного занепаду ЄС, який полягає у тому, що блоку необхідно інвестувати навіть удвічі більше, ніж Європа інвестувала у свою відбудову після Другої світової війни.

Про це повідомило видання Politico, пише "Європейська правда".

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн близько року тому попросила Драгі підготувати монументальний звіт про майбутнє конкурентоспроможності ЄС. Після багатьох місяців написання за зачиненими дверима план нарешті був оприлюднений у понеділок.

Мета 328-сторінкової доповіді Драгі полягає в тому, щоб витягнути ЄС, який відстає від США і Китаю, з прірви низької продуктивності і слабкого зростання.

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За словами Драгі, ЄС потребує безпрецедентного рівня інвестицій – більш ніж удвічі більшого, ніж за часів Плану Маршалла, який наприкінці 1940-х – на початку 1950-х років спрямував у Західну Європу 13 мільярдів доларів. Це еквівалентно приблизно 150 мільярдам доларів сьогодні.

Драгі наполягає на тому, щоб ЄС випустив нові спільні боргові зобов'язання для фінансування своїх промислових і оборонних потреб, проти чого виступають деякі уряди.

Він зазначив, що мета ЄС скоротити викиди парникових газів до нуля до середини століття дає блоку можливість створювати та експортувати чисті технології по всьому світу.

"Ми повинні відмовитися від ілюзії, що тільки зволікання може зберегти консенсус. Зволікання призвело лише до уповільнення зростання і, безумовно, не призвело до досягнення більшого консенсусу. Ми дійшли до точки, коли без дій нам доведеться або поставити під загрозу наш добробут, або навколишнє середовище, або нашу свободу", – сказав Драгі.

В основі економічних негараздів Європи, як стверджується в доповіді, лежить вартість енергії для промисловості, яка нині змушена платити за електроенергію на 158% більше, ніж у США, і на 345% більше – за природний газ.

Драгі бачить у штучному інтелекті можливість для Європи "виправити свої недоліки в інноваціях і продуктивності та відновити свій виробничий потенціал". Він закликав інтегрувати ШІ "в наші існуючі галузі, щоб вони могли залишатися на передовій".

Нагадаємо, весною кандидатуру Драгі на посаду глави Єврокомісії лобіював президент Франції Емманюель Макрон.

Сам Драгі, однак, не надто підтримував своє призначення головою виконавчого органу Євросоюзу.

Також Драгі розглядався кандидатом на пост глави Євроради, однак у підсумку ця посада відійшла експрем’єру Португалії Антоніу Кошті.