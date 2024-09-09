В ЕС представили план, как не проиграть экономическую борьбу Китаю и США

Экс-президент Европейского центробанка и экс-премьер Италии Марио Драги представил план остановки экономического упадка ЕС, который заключается в том, что блоку необходимо инвестировать даже вдвое больше, чем Европа инвестировала в свое восстановление после Второй мировой войны.

Об этом сообщило издание Politico, пишет "Европейская правда".

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен около года назад попросила Драги подготовить монументальный отчет о будущем конкурентоспособности ЕС. После многих месяцев написания за закрытыми дверями план наконец был обнародован в понедельник.

Цель 328-страничного доклада Драги состоит в том, чтобы вытащить ЕС, который отстает от США и Китая, из пропасти низкой производительности и слабого роста.

Реклама:

По словам Драги, ЕС нуждается в беспрецедентном уровне инвестиций – более чем вдвое большем, чем во времена Плана Маршалла, который в конце 1940-х – начале 1950-х годов направил в Западную Европу 13 млрд долларов. Это эквивалентно примерно 150 млрд долларов сегодня.

Драги настаивает на том, чтобы ЕС выпустил новые совместные долговые обязательства для финансирования своих промышленных и оборонных нужд, против чего выступают некоторые правительства.

Он отметил, что цель ЕС сократить выбросы парниковых газов до нуля к середине века дает блоку возможность создавать и экспортировать чистые технологии по всему миру.

"Мы должны отказаться от иллюзии, что только промедление может сохранить консенсус. Промедление привело лишь к замедлению роста и, безусловно, не привело к достижению большего консенсуса. Мы дошли до точки, когда без действий нам придется либо поставить под угрозу наше благосостояние, либо окружающую среду, либо нашу свободу", – сказал Драги.

В основе экономических проблем Европы, как утверждается в докладе, лежит стоимость энергии для промышленности, которая сейчас вынуждена платить за электроэнергию на 158% больше, чем в США, и на 345% больше – за природный газ.

Драги видит в искусственном интеллекте возможность для Европы "исправить свои недостатки в инновациях и производительности и восстановить свой производственный потенциал". Он призвал интегрировать ИИ "в наши существующие отрасли, чтобы они могли оставаться на передовой".

Напомним, весной кандидатуру Драги на должность главы Еврокомиссии лоббировал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Сам Драги, однако, не слишком поддерживал свое назначение главой исполнительного органа Евросоюза.

Также Драги рассматривался кандидатом на пост главы Евросовета, однако в итоге эта должность отошла экс-премьеру Португалии Антониу Коште.