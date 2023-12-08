ЗМІ: Експрем’єр Італії не хоче йти в президенти Єврокомісії попри лобіювання Макрона

Колишній прем'єр-міністр Італії і голова ЄЦБ Маріо Драгі не зацікавлений в тому, щоб стати президентом Єврокомісії попри те, що його кандидатуру лобіює президент Франції Емманюель Макрон.

Як пише "Європейська правда", про це Reuters повідомило поінформоване джерело.

За словами близького до нього джерела, 76-річний політик не хоче обіймати посаду президента Єврокомісії.

Цій інформації передувала публікація в італійському виданні La Repubblica, що президент Франції переконує інших європейських лідерів, щоб вони погодили кандидатуру експрем'єра на посаду наступного голови Єврокомісії.

Офіс Макрона заявив, що не коментує ці повідомлення, які посилаються на дипломатичні джерела в Парижі та Брюсселі.

Примітно, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, чий мандат закінчується наступного року, попросила Драгі розробити план підвищення економічної конкурентоспроможності ЄС на тлі викликів, з якими він стикається, зокрема перехід на більш екологічно чисту енергію.

Драгі очолював ЄЦБ в 2011-2019 роках, допомагаючи провести єврозону через кризу суверенного боргу. У 2021-2022 роках він був прем'єр-міністром Італії.

Раніше повідомляли, що президент США Джо Байден наполягає на тому, щоб після закінчення повноважень Єнса Столтенберга наступним генсеком НАТО призначили нинішню президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн.

Водночас прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що вона наразі не планує балотуватися до Європарламенту на виборах у 2024 році, аби стати членом Єврокомісії.

Також стало відомо, що Каллас зацікавлена в посаді генсека НАТО.