У Познані виявили нерозірваний артснаряд та евакуювали понад 200 людей

На будівельному майданчику у польській Познані робітники знайшли нерозірваний артснаряд, внаслідок чого на час проведення саперних робіт евакуювали понад 200 людей.

Про це повідомили журналісти польського видання RMF24, передає "Європейська правда".

Після виявлення нерозірваного артснаряду на будівельному майданчику у Познані проводили саперні роботи.

Внаслідок цього евакуювали мешканців трьох багатоквартирних будинків та працівників прилеглих компанії – загалом понад 200 людей.

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"Територія була оточена правоохоронцями. Саперний патруль прийняв рішення про евакуацію мешканців трьох прилеглих будинків і людей, які працювали поблизу", – повідомив працівник міського відділу поліції Лукаш Патерський.

Після 13:00 саперний патруль у супроводі поліцейських вивіз нерозірваний боєприпас на полігон поблизу Познані, а евакуйовані люди повернулися до своїх домівок.

Нагадаємо, минулого місяця на заході Польщі під кордоном з Німеччиною на кілька годин перекрили трасу та евакуювали усе село через виявлений радянський снаряд часів Другої світової війни.

На заводі польського нафтохімічного концерну Orlen в чеському муніципалітеті Залужі 22 серпня частково призупинили роботу через виявлену нерозірвану авіабомбу часів Другої світової війни.