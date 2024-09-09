В Познани обнаружили неразорвавшийся артснаряд и эвакуировали более 200 человек

На строительной площадке в польской Познани рабочие нашли неразорвавшийся артснаряд, в результате чего на время проведения саперных работ эвакуировали более 200 человек.

Об этом сообщили журналисты польского издания RMF24, передает "Европейская правда".

После обнаружения неразорвавшегося артснаряда на строительной площадке в Познани проводили саперные работы.

В результате эвакуировали жителей трех многоквартирных домов и работников близлежащих компании – всего более 200 человек.

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"Территория была окружена правоохранителями. Саперный патруль принял решение об эвакуации жителей трех близлежащих домов и людей, которые работали поблизости", – сообщил работник городского отдела полиции Лукаш Патерский.

После 13:00 саперный патруль в сопровождении полицейских вывез неразорвавшийся боеприпас на полигон вблизи Познани, а эвакуированные люди вернулись в свои дома.

Напомним, в прошлом месяце на западе Польши под границей с Германией на несколько часов перекрыли трассу и эвакуировали все село из-за обнаруженного советского снаряда времен Второй мировой войны.

На заводе польского нефтехимического концерна Orlen в чешском муниципалитете Залужи 22 августа частично приостановили работу из-за обнаруженной неразорвавшейся авиабомбы времен Второй мировой войны.