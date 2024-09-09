Міністр оборони Литви прокоментував появу російського дрона над Латвією 

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас прокоментував інцидент з російським військовим безпілотником, що залетів на територію Латвії.

Як пише "Європейська правда", його слова наводить LRT.

Кащюнас зазначив, що інцидент з порушенням повітряного простору Латвії російським військовим безпілотником, який там розбився, "не був неочікуваним".

Він не дав прямої відповіді на запитання про те, чи у НАТО завчасно знали, що безпілотник входить у повітряний простір Латвії, та акцентував, що не може розкривати всю інформацію.

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"Ми на прямому зв’язку з латвійцями, і чекаємо інформацію від структур НАТО. Коли її буде більше, ми повідомимо стільки, скільки необхідно повідомити… Передусім, ми маємо почекати обговорення у НАТО щодо того, які інструменти можна застосовувати у таких ситуаціях", – сказав Кащюнас.

Міністр продовжив, що ситуації з безпілотниками можуть бути різними, а відповідно може відрізнятися і реагування.

Він висловив сподівання, що цей випадок спонукатиме повернутися до розмов про посилення ППО на східному флангу НАТО.

"Тут потрібні різні системи – і великої, і середньої, і малої дальності (...) Рішення можуть бути різними, але, знов таки, перше слово – за Латвією, Румунією, Польщею як країнами, що вже зіткнулися з такими інцидентами", – сказав Лаурінас Кащюнас.

Перед цим очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс після інциденту заявив, що російські дрони падають на території НАТО через бездіяльність союзників.

Нагадаємо, 8 вересня президент у Латвії заявили, що в суботу на території країни розбився російський військовий безпілотник. В армії повідомили, що апарат залетів у повітряний простір Латвії з Білорусі і його одразу ж помітили.

У НАТО прокоментували, що не мають інформації про те, що потрапляння російського безпілотника на територію Латвії було навмисним.