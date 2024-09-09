Польський ексєвродепутат отримав незаконну компенсацію за поїздки на мопедах і тягачі

Колишній євродепутат від польської партії "Право і справедливість" Ришард Чарнецький, якому загрожує ув’язнення за шахрайство, міг привласнити понад 200 тисяч євро за рахунок фіктивних поїздок.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Gazeta Wyborcza.

Згідно з висновками слідства, з 2009 по 2013 рік Європарламент втратив близько 203 тисячі євро на компенсацію витрат на 243 фіктивні поїздки Чарнецького.

Політик "ПіС" не тільки вказував неправдиву домашню адресу (вона була в Яслі, одному з найпівденніших міст Польщі, що штучно збільшувало кілометраж), але й представив фіктивні маршрути поїздок, які він нібито здійснював.

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Найчастіше Чарнецький "катався" маршрутами Варшава – Ясло, Ясло – Брюссель – Ясло та Ясло – Страсбург – Ясло, і якщо б він справді здійснив усі ці поїздки, то проїхав би майже 223 тисячі кілометрів.

Усього для своїх поїздок, згідно зі звітами, євродепутат використав 14 різних автомобілів, два китайські мопеди і навіть тягач Iveco Stralis 2011 року випуску, на якому він їздив у 2011 році з Берліна до Лаз у Польщі й потім – до Щецина.

"Зі свідчень помічників і працівників офісу Чарнецького простежується певна закономірність: депутат вказував поїздки, яких не було, або – коли він приїжджав на місце в машині іншого політика чи службовій машині – писав, що їхав на власному транспортному засобі", – пояснює Gazeta Wyborcza.

Обвинувачення євродепутату висунули в серпні, йому загрожує 15 років ув’язнення.

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