Польский экс-евродепутат получил незаконную компенсацию за поездки на мопедах и тягачах

Бывший евродепутат от польской партии "Право и справедливость" Рышард Чарнецкий, которому грозит заключение за мошенничество, мог присвоить более 200 тысяч евро за счет фиктивных поездок.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Gazeta Wyborcza.

Согласно выводам следствия, с 2009 по 2013 год Европарламент потерял около 203 тысячи евро на компенсацию расходов на 243 фиктивные поездки Чарнецкого.

Политик "ПиС" не только указывал ложный домашний адрес (он был в Ясло, одном из самых южных городов Польши, что искусственно увеличивало километраж), но и представил фиктивные маршруты поездок, которые он якобы совершал.

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Чаще всего Чарнецкий "катался" по маршрутам Варшава – Ясло, Ясло – Брюссель – Ясло и Ясло – Страсбург – Ясло, и если бы он действительно совершил все эти поездки, то проехал бы почти 223 тысячи километров.

Всего для своих поездок, согласно отчетам, евродепутат использовал 14 различных автомобилей, два китайских мопеда и даже тягач Iveco Stralis 2011 года выпуска, на котором он ездил в 2011 году из Берлина в Лазы в Польше и затем – в Щецин.

"Из показаний помощников и работников офиса Чарнецкого прослеживается определенная закономерность: депутат указывал поездки, которых не было, или – когда он приезжал на место в машине другого политика или служебной машине – писал, что ехал на собственном транспортном средстве", – объясняет Gazeta Wyborcza.

Обвинение евродепутату предъявили в августе, ему грозит 15 лет заключения.

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