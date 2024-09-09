У Словаччині – анонімна терористична погроза, заходи безпеки посилені

Словацька поліція відкрила кримінальне провадження після того, як невідомі пригрозили викрасти три літаки в аеропорту Братислави і скерувати їх на урядові установи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TV JOJ.

Увечері в неділю, 8 вересня, словацька влада отримала електронного листа, згідно з яким зловмисники надихнулися подіями 11 вересня 2001 року планують викрасти три літаки та врізатись ними у будівлю парламенту, резиденцію президента та залізничний вокзал у Трнаві.

Електронний лист підписала група, яка стверджує, що пов'язана з "Ісламською державою". Вона ж уже заявляла про "мінування" десятків шкіл у листопаді минулого року.

Реклама:

Усі сили безпеки, зокрема спецслужби та поліція Словаччини, перебувають у стані бойової готовності та відстежують ситуацію з метою розшуку зловмисника.

Братиславський аеропорт на цьому тлі посилив заходи безпеки через електронний лист з погрозами. Водночас польоти не обмежені, а прильоти і вильоти здійснюються згідно з розкладом польотів. А на залізничному вокзалі Трнави збільшено кількість патрулів.

Речниця регіональної поліції Братислави Яна Шимункова підтвердила, що у зв'язку з отриманням електронного листа з погрозами в аеропорту Братислави було розпочате кримінальне провадження.

На початку місяця в Словаччині закривали аеропорти у Кошице та Попраді у зв’язку з повідомленням про загрозу вибуху.

Раніше цього року у Словаччині вже повідомляли про хвилю "мінування" шкіл.