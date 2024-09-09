Словацкая полиция открыла уголовное производство после того, как неизвестные пригрозили угнать три самолета в аэропорту Братиславы и направить их на правительственные учреждения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV JOJ.

Вечером в воскресенье, 8 сентября, словацкие власти получили электронное письмо, согласно которому злоумышленники вдохновились событиями 11 сентября 2001 года и планируют угнать три самолета и врезаться ими в здание парламента, резиденцию президента и железнодорожный вокзал в Трнаве.

Электронное письмо подписала группа, которая утверждает, что связана с "Исламским государством". Она же уже заявляла о "минировании" десятков школ в ноябре прошлого года.

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Все силы безопасности, в том числе спецслужбы и полиция Словакии, находятся в состоянии боевой готовности и отслеживают ситуацию с целью розыска злоумышленника.

Братиславский аэропорт на этом фоне усилил меры безопасности из-за электронного письма с угрозами. В то же время полеты не ограничены, а прилеты и вылеты осуществляются согласно расписанию полетов. А на железнодорожном вокзале Трнавы увеличено количество патрулей.

Пресс-секретарь региональной полиции Братиславы Яна Шимункова подтвердила, что в связи с получением электронного письма с угрозами в аэропорту Братиславы было начато уголовное производство.

В начале месяца в Словакии закрывали аэропорты в Кошице и Попраде в связи с сообщением об угрозе взрыва.

Ранее в этом году в Словакии уже сообщали о волне "минирования" школ.