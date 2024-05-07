У Словаччині за добу "замінували" майже 1000 шкіл, зловмисникам загрожує довічне

Поліція Словаччини почала провадження за статтею про терористичний акт після того, як по всій країні зафіксували понад 1100 повідомлень про мінування шкіл, банків та інших установ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Речник керівництва словацької поліції Роман Гаєк заявив журналістам, що протягом 7 травня повідомлення про "мінування" отримала приблизно тисяча шкіл "майже по всій Словаччині". Гаєк додав, що погрози на адресу шкіл надійшли з російської електронної адреси з розширенням .ru.

Для перевірки закладів освіти залучили вибухотехніків, кінологів зі спеціально навченими службовими собаками та підрозділи поліції особливого призначення.

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Співробітники поліції Словаччини також зареєстрували 110 погроз про замінування банківських установ і 40 погроз про замінування магазинів електротоварів.

"Ми інтенсивно працюємо над тим, щоб з'ясувати суть злочину та відстежити автора електронних листів, а також співпрацюємо з іншими службами безпеки та іноземними партнерами", – підсумував Роман Гаєк.

На підставі отриманої інформації Національне агентством по боротьбі зі злочинністю Словаччини відкрило кримінальні провадження за статтею про терористичний акт. Вона передбачає покарання у вигляді ув'язнення на строк 20-25 п'яти років або довічне позбавлення волі.

Минулого року від хвилі фальшивих "замінувань" постраждали низка країн Європи – Литва, Естонія, Бельгія, Німеччина. Із хвилею погроз про мінування шкіл тоді зіткнулася і Словаччина.