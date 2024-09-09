У Бельгії рознесли Орбана за погрози "відправляти мігрантів до Брюсселя"

Державна секретарка Бельгії з питань притулку та міграції Ніколь де Мур обурилась нещодавніми заявами угорського уряду стосовно транспортування біженців до Брюсселя.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в її заяві, опублікованій у понеділок, 9 вересня.

На думку де Мур, погроза Угорщини відправляти мігрантів до Брюсселя за власною ініціативою і без консультацій свідчить про неповагу до європейських інституцій та спільної політики.

Вона закликала посла Бельгії в ЄС з’ясувати це питання в угорського колеги, а також анонсувала звернення до Європейської Комісії з проханням "відреагувати рішуче і жорстко".

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Представниця бельгійського уряду нагадала, що плани Угорщини в разі втілення грубо порушуватимуть європейські та міжнародні угоди, тому "Бельгія не дозволятиме міграційних потоків, інструменталізованих у такий спосіб".

"Одностороннє перекладання відповідальності через погрози такого роду підриває солідарність і співробітництво в межах Союзу. Бельгія продовжує виступати за спільну, скоординовану політику, в якій повага до європейських цінностей і міжнародних зобов'язань займає центральне місце", – підкреслила де Мур.

Минулого місяця угорський уряд Віктора Орбана у міграційній суперечці з ЄС заявив, що готовий надавати мігрантам і шукачам притулку безкоштовні квитки в один бік до Брюсселя.

Йдеться про рішення Суду ЄС, який постановив, що Угорщина не виконує процедури ЄС щодо міжнародного захисту та повернення громадян третіх країн, які перебувають на території ЄС нелегально.

Він наклав на країну 200 мільйонів євро штрафу та пеню в розмірі 1 мільйона євро за кожен день зволікання з виплатою.