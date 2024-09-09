В Бельгии разнесли Орбана за угрозы "отправлять мигрантов в Брюссель"

Государственный секретарь Бельгии по вопросам убежища и миграции Николь де Мур возмутилась недавними заявлениями венгерского правительства относительно транспортировки беженцев в Брюссель.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в ее заявлении, опубликованном в понедельник, 9 сентября.

По мнению де Мур, угроза Венгрии отправлять мигрантов в Брюссель по собственной инициативе и без консультаций свидетельствует о неуважении к европейским институтам и общей политике.

Она призвала посла Бельгии в ЕС выяснить этот вопрос у венгерского коллеги, а также анонсировала обращение к Европейской Комиссии с просьбой "отреагировать решительно и жестко".

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Представительница бельгийского правительства напомнила, что планы Венгрии в случае воплощения грубо нарушать европейские и международные соглашения, поэтому "Бельгия не позволит миграционных потоков, инструментализованных таким образом".

"Одностороннее перекладывание ответственности через угрозы такого рода подрывает солидарность и сотрудничество в рамках Союза. Бельгия продолжает выступать за общую, скоординированную политику, в которой уважение к европейским ценностям и международным обязательствам занимает центральное место", – подчеркнула де Мур.

В прошлом месяце венгерское правительство Виктора Орбана в миграционном споре с ЕС заявило, что готово предоставлять мигрантам и искателям убежища бесплатные билеты в одну сторону до Брюсселя.

Речь идет о решении Суда ЕС, который постановил, что Венгрия не выполняет процедуры ЕС по международной защите и возвращению граждан третьих стран, находящихся на территории ЕС нелегально.

Он наложил на страну 200 миллионов евро штрафа и пеню в размере 1 миллиона евро за каждый день промедления с выплатой.