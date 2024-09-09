ЗМІ: Росія фокусується на американських зірках соцмереж, аби приховано впливати на виборців

Росія все частіше звертається до американських зірок соціальних мереж для прихованого впливу на виборців напередодні президентських виборів 2024 року.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на слова анонімних американських посадовців та нещодавно оприлюднені кримінальні звинувачення, передає "Європейська правда".

Один із представників американської розвідки зазначив, що Росія покладається на "свідомих та несвідомих американців", аби поширювати, просувати і підвищувати довіру до наративів, які служать інтересам цих іноземних гравців

"Ці іноземні держави зазвичай розраховують на те, що американці більш схильні вірити думкам інших американців", – пояснив він.

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Журналісти зауважили, що американські спецслужби вважають цей підхід однією з найулюбленіших тактик Росії, аби надати своїм закордонним психологічним операціям більш достовірного вигляду.

За словами експертів, ці місії, як правило, спрямовані на те, щоб розлютити американців, підкреслити розбіжності в суспільстві і наголосити на партійних тезах, ставлячи під сумнів ефективність уряду США і його роль у забезпеченні глобальної безпеки.

"Ми зосереджуємося на цій тактиці, тому що американська громадськість повинна знати, що контент, який вони читають в Інтернеті, особливо в соціальних мережах, може бути іноземною пропагандою, навіть якщо здається, що він походить від співвітчизників", – заявив інший топпредставник американської розвідки.

Він акцентував: іноземні суб'єкти впливу все краще приховують свою руку і використовують для цього американців.

Як відомо, раніше Міністерство фінансів США наклало санкції на менеджмент RT та пов’язані з ним компанії через спробу втручання в американські президентські вибори.

А американський Мін’юст також оголосив звинувачення двом працівникам цього пропагандистського каналу за порушення вимог до іноагентів і відмивання грошей.

Також нещодавно Путін заявив, що його фаворитом на виборах у США був глава Білого дому Джо Байден, але оскільки він знявся з перегонів і рекомендував кандидатуру Камали Гарріс, то РФ теж її підтримає.

У відповідь в Білому домі порадили Москві припинити втручатися у президентські вибори у США.