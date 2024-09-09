СМИ: Россия фокусируется на американских звездах соцсетей, чтобы скрыто влиять на избирателей

Россия все чаще обращается к американским звездам социальных сетей для скрытого влияния на избирателей накануне президентских выборов 2024 года.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на слова анонимных американских чиновников и недавно обнародованные уголовные обвинения, передает "Европейская правда".

Один из представителей американской разведки отметил, что Россия полагается на "сознательных и несознательных американцев", чтобы распространять, продвигать и повышать доверие к нарративам, которые служат интересам этих иностранных игроков

"Эти иностранные государства обычно рассчитывают на то, что американцы более склонны верить мнениям других американцев", – пояснил он.

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Журналисты отметили, что американские спецслужбы считают этот подход одной из самых любимых тактик России, чтобы придать своим зарубежным психологическим операциям более достоверный вид.

По словам экспертов, эти миссии, как правило, направлены на то, чтобы разозлить американцев, подчеркнуть разногласия в обществе и подчеркнуть партийные тезисы, ставя под сомнение эффективность правительства США и его роль в обеспечении глобальной безопасности.

"Мы сосредотачиваемся на этой тактике, потому что американская общественность должна знать, что контент, который они читают в Интернете, особенно в социальных сетях, может быть иностранной пропагандой, даже если кажется, что он исходит от соотечественников", – заявил другой высокопоставленный представитель американской разведки.

Он акцентировал: иностранные субъекты влияния все лучше скрывают свою руку и используют для этого американцев.

Как известно, ранее Министерство финансов США наложило санкции на менеджмент RT и связанные с ним компании из-за попытки вмешательства в американские президентские выборы.

А американский Минюст также объявил обвинения двум работникам этого пропагандистского канала за нарушение требований к иноагентам и отмывание денег.

Также недавно Путин заявил, что его фаворитом на выборах в США был глава Белого дома Джо Байден, но поскольку он снялся с гонки и рекомендовал кандидатуру Камалы Харрис, то РФ тоже ее поддержит.

В ответ в Белом доме посоветовали Москве прекратить вмешиваться в президентские выборы в США.