Білий дім порадив Путіну не втручатися в американські вибори

У Білому домі порадили Москві припинити втручатися у президентські вибори у США та розкритикували публічні дискусії очільника Кремля Владіміра Путіна щодо "підтримки" тих чи інших кандидатів.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі під час брифінгу у Вашингтоні, передає "Європейська правда".

Під час спілкування із журналістами, Кірбі відповів за прохання прокоментувати слова Путіна про те, що він "надає перевагу" кандидатурі віцепрезидентки Камалі Гарріс на передвиборчих перегонах. Він наголосив – очільник Кремля "повинен припинити говорити про вибори, і крапка".

"Він не повинен нікому віддавати перевагу так чи інакше. Єдиний народ, який повинен визначати, хто буде наступним президентом Сполучених Штатів – це американський народ", – заявив Кірбі.

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Також він додав, що американська сторона була б "дуже вдячна", якби Путін "А: припинив говорити про вибори, і Б: припинив у них втручатися".

Як відомо, напередодні Путін заявив, що його фаворитом на виборах у США був глава Білого дому Джо Байден, але оскільки він знявся з перегонів і рекомендував кандидатуру Камали Гарріс, то РФ теж її підтримає.

Американська розвідка раніше повідомляла, що іноземні вороги США намагатимуться впливати на президентські вибори в листопаді 2024 року, пристосовуючи свої операції до внутрішньополітичних подій у країні.

Раніше Міністерство фінансів США наклало санкції на менеджмент RT та пов’язані з ним компанії через спробу втручання в американські президентські вибори.

А американський Мін’юст також оголосив звинувачення двом працівникам цього пропагандистського каналу за порушення вимог до іноагентів і відмивання грошей.

Вже 4 вересня Державний департамент США оголосив про заходи у відповідь на спробу Росії втрутитись у президентські вибори, спрямовані проти російських пропагандистів.