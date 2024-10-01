Британія замовила чартер для евакуації своїх громадян у Лівані

Британія організовує чартерний рейс цивільним літаком для своїх громадян у Лівані, які мають труднощі з виїздом з країни на тлі загострення протистояння угруповання "Хезболла", що діє з території Лівану, та Ізраїлю.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

Уряд Британії замовив комерційний рейс з Лівану для британців, які шукають способи виїхати з країни – що останнім часом було непросто, оскільки майже всі авіакомпанії призупинили польоти до Бейрута.

Міністр закордонних справ Британії Девід Леммі закликав громадян у Лівані не зволікати з рішенням, оскільки ситуація непередбачувана і може швидко погіршитися.

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Чартером з Бейрута зможуть скористатися громадяни Британії, їхні партнери і другий з подружжя та неповнолітні діти; негромадянам потрібно мати британську візу.

Залежно від інтересу до першого рейсу та розвитку ситуації у наступні дні можуть організувати інші такі чартери.

За даними МЗС Британії, на території Лівану перебуває від 4 до 6 тисяч британських громадян і членів родини.

Протягом 30 вересня Німеччина анонсувала евакуацію з Лівану співробітників посольства Німеччини літаком Бундесверу, Болгарія почала евакуацію своїх громадян.

В ніч на 1 жовтня Армія оборони Ізраїлю почала обмежену наземну операцію на півдні Лівану.