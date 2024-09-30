Бундесвер евакуює з Лівану співробітників посольства Німеччини

Літак Бундесверу вивезе з Лівану співробітників посольства Німеччини у зв’язку з ескалацією ситцації на Близькому Сході.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

Німецьке міністерство закордонних справ знову підвищило кризовий рівень для іноземних представництв у Бейруті, Рамаллі й Тель-Авіві.

Це означає, що посольства продовжують працювати, однак члени сімей його співробітників, а також персонал, у якому немає гострої потреби, будуть евакуювані літаками.

Реклама:

За повідомленням міністерства, літак А321 ВПС Німеччини вилетів до столиці Лівану Бейрута для проведення евакуації.

Літак німецьких збройних сил також візьме на борт німецьких громадян, які перебувають під особливим ризиком за медичними показаннями.

Іншим німцям, які наразі ще перебувають у Лівані, посольство продовжить надавати підтримку у виїзді з країни комерційними рейсами та іншими способами.

Нагадаємо, у суботу Армія оборони Ізраїлю оголосила про ліквідацію багаторічного лідера "Хезболли" Хасана Насралли внаслідок авіаудару по Бейруту, що стало черговим загостренням напруги на Близькому Сході.

Президент США Джо Байден заявив, що планує переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, а також вважає, що повномасштабної війни на Близькому Сході потрібно уникнути.

Неофіційно повідомляють, що Білий дім намагається переконати Ізраїль не починати наземну операцію у Лівані, з території якого діє "Хезболла".

Міністри закордонних справ країн ЄС у понеділок зібралися на екстрену зустріч щодо ситуації на Близькому Сході.