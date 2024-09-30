Болгарія евакуювала з Лівану десятки своїх громадян

Болгарія у понеділок, 30 вересня, евакуювала з Лівану 89 своїх громадян.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив тимчасовий прем'єр-міністр Дімітар Главчев, якого цитує BTA.

Його заява з’явилась після того, як урядовий літак з першою групою болгар з Лівану приземлився в аеропорту Софії.

а словами Главчева, поки невідомо, коли і як буде здійснено другий евакуаційний рейс.

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Заступниця міністра закордонних справ Олена Шекерлетова розповіла, що наразі 160 болгар висловили бажання евакуюватися з Лівану.

Робота з організації їхнього повернення триває, і друга частина евакуації буде запланована в найкоротші терміни, додала вона.

За інформацією Міністерства закордонних справ, у Лівані перебуває приблизно 400 болгар, але ці дані є умовними, сказала Шекерлетова, додавши, що поки що не всі з них побажали повернутися до Болгарії.

Раніше повідомляли, що літак Бундесверу вивезе з Лівану співробітників посольства Німеччини у зв’язку з ескалацією ситцації на Близькому Сході.

За даними ЗМІ, Сполучені Штати отримали від Ізраїлю попередження про обмежене вторгнення на територію Лівану, де базується проіранське угруповання "Хезболла", проти якого ізраїльські сили в останні дні ведуть активну кампанію.

Згодом президент США заявив, що не підтримує наміри Ізраїлю розпочати наземну операцію в Лівані.