Британия заказала чартер для эвакуации своих граждан в Ливане

Великобритания организует чартерный рейс гражданским самолетом для своих граждан в Ливане, которые испытывают трудности с выездом из страны на фоне угрозы обострения противостояния группировки "Хезболла", действующей с территории Ливана, и Израиля.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

Правительство Великобритании заказало коммерческий рейс из Ливана для британцев, которые ищут способы уехать из страны – что в последнее время было непросто, поскольку почти все авиакомпании приостановили полеты в Бейрут.

Министр иностранных дел Британии Дэвид Лемми призвал граждан в Ливане не медлить с решением, поскольку ситуация непредсказуема и может быстро ухудшиться.

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Чартером из Бейрута смогут воспользоваться граждане Британии, их партнеры и cупруги, несовершеннолетние дети; негражданам нужно иметь британскую визу.

В зависимости от интереса к первому рейсу и развития ситуации в последующие дни могут организовать другие такие чартеры.

По данным МИД Британии, на территории Ливана находится от 4000 до 6000 тысяч британских граждан и членов семьи.

В течение 30 сентября Германия анонсировала эвакуацию из Ливана сотрудников посольства Германии самолётом Бундесвера, Болгария начала эвакуацию своих граждан.

В ночь на 1 октября Армия обороны Израиля начала ограниченную наземную операцию на юге Ливана.