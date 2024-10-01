Париж починає стягувати потрійну плату за паркування позашляховиків гостей міста

Водіям позашляховиків, які гостюють у Парижі, доведеться сплачувати потрійний тариф за паркування такої машини.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Parisien.

У французькій столиці з 1 жовтня набули чинності низка постійних або тимчасових оновлень щодо організації дорожнього руху. Одне з них – потрійний тариф за паркування великих позашляховиків гостей міста.

Таке нововведення на початку року підтримали на референдумі більше половини мешканців Парижа.

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Водіям автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння вагою понад 1,6 тонни, а також електромобілів та гібридів вагою понад 2 тонни доведеться сплатити за годину на парковці у центрі Парижа 18 євро, а в інших округах столиці – 12 євро.

Таким чином, за шість годин паркування позашляховика у центральних кварталах Парижа доведеться сплатити 225 євро, порівняно з 75 євро раніше.

Потрійний тариф поширюється лише на "гостей", які не мають ніяких постійних справ у Парижі. Для парижан, тих, хто працює у столиці, а також для осіб з інвалідністю діють окремі тарифи на паркування.

Ще одне нововведення з 1 жовтня – зниження максимальної дозволеної швидкості руху на кільцевій дорозі Парижа. Перші знаки про нові швидкісні обмеження з’явилися у ніч на вівторок, на решті ділянок їх поступово встановлюватимуть у наступні тижні.