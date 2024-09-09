На окружній Парижа знизять максимальну швидкість до 50 км/год

Пропозиція мера Парижа Анн Ідальго знизити максимальну швидкість на Паризькій окружній дорозі, бульварі Периферік, з 70 км/год до 50 км/год набуде чинності з 1 жовтня.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації Politico.

Бульвар Периферік є важливою артерією, якою користуються мешканці передмість Парижа, щоб дістатися до околиць міста. Однак ця дорога часто "стоїть" у заторах у час пік – настільки, що середня швидкість руху на магістралі не перевищує 40 км/год, згідно з даними за 2019 рік.

Ідальго раніше заявляла, що хоче знизити обмеження швидкості, щоб зменшити повітряне та шумове забруднення для мешканців, які живуть поблизу шосе. Обмеження швидкості на бульварі Периферік вже було знижене з 90 км/год до 70 км/год у 2014 році.

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Цей крок є частиною більш широкої кампанії Ідальго, члена лівоцентристської Соціалістичної партії, спрямованої на те, щоб зробити Париж більш зеленим і сприятливим для пішоходів, часто за рахунок автомобілів.

Серед інших заходів – підвищення плати за паркування для важких транспортних засобів, таких як позашляховики, і закриття берегів Сени для автомобілів.

Коли Ідальго вперше оголосила про свою пропозицію сповільнити рух на окружній дорозі в листопаді 2023 року, вона викликала опозицію з боку правих членів Паризької міської ради і тодішнього міністра транспорту Макрона Клемана Бона, який назвав цю політику "занадто раптовою" і "передчасною".

Дебати щодо зниження швидкісного ліміту підняли питання про те, чи має місто юридичні повноваження діяти самостійно, чи потребує схвалення держави.

"Змінимо Париж", головна місцева опозиція до Ідальго, також критикувала мера за те, що вона не провела оцінку впливу цієї зміни та не проконсультувався з населенням.

Дослідження 2021 року, проведене на замовлення міста Парижа, показало, що більшість водіїв, які користуються Паризькою окружною дорогою, їхали зі своїх домівок за межами Парижа на роботу. Лише 13% респондентів заявили, що користуються автомобілем, щоб дістатися до "місця доставки, зустрічі або послуги за місцем проживання клієнта чи пацієнта".

Нагадаємо, раніше парижани на референдумі підтримали потрійну плату за паркування позашляховиків.

Також майже 90% парижан проголосували на референдумі за заборону прокатних електросамокатів через небезпеку, яку вони створюють для пішоходів.