Парижани на референдумі підтримали потрійну плату за паркування позашляховиків

У неділю парижани проголосували за підвищення плати за паркування для спортивних позашляховиків, але опозиція поспішила назвати це демократичним, екологічним і соціальним фарсом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Близько 54,55% парижан проголосували за принцип потрійного підвищення плати за паркування для "важких, громіздких, забруднюючих приватних автомобілів".

Голосування було підтримано більшістю лівих та екологів у Паризькій міській раді, які об'єдналися навколо мера-соціалістки Анн Ідальго.

Згідно з новим планом, за шестигодинне паркування в центральних округах міста автомобіліст повинен буде заплатити 225 євро, порівняно з 75 євро раніше.

За даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), позашляховики викидають в середньому на 20% більше CO2, ніж середній седан, і на них припадає понад 50% продажів індивідуальних транспортних засобів в Європі.

Однак, за словами Ідальго, цей крок не торкнеться автомобілів парижан, професіоналів та людей з обмеженими можливостями.

"Це не більше і не менше, ніж чергове підвищення податків для приміських пасажирів", – заявив П'єр Ліссіа, депутат від правої більшості регіону О-де-Франс.

Це голосування є "ганьбою", "ідеологічно-екологічним фіаско", яке "ображає демократію участі", заявила опозиційна депутатка Паризької міської ради і колишня депутатка Європарламенту від ЄНП Аньєс Еврен.

Багато противників голосування відзначили низьку явку – близько 5-6% парижан (приблизно 78 тисяч осіб).

Мер Лондона заявив, що буде уважно стежити за ефективністю паризьких заходів, повідомляє The Guardian.

"Ми завжди вивчаємо політику по всьому світу. Я твердо переконаний, що хорошу політику не можна вкрасти. Замість того, щоб вигадувати [нову політику] погано, якщо інші міста роблять те, що працює, ми будемо копіювати їх", – сказав він.

У Ліоні, третьому за чисельністю населення місті Франції, з червня важкі транспортні засоби також повинні будуть платити більше за паркування.

Нагадаємо, торік у квітні майже 90% парижан проголосували на референдумі за заборону прокатних електросамокатів через небезпеку, яку вони створюють для пішоходів.

Поштовхом до цього став черговий рекорд за кількістю ДТП за участю електросамокатів - у 2022 році в Парижі постраждали майже пів тисячі людей і троє загинули.