У Болгарії під час навчального польоту розбився штурмовик радянського виробництва

Болгарський штурмовик Су-25 радянського виробництва розбився в середу під час тренувального польоту поблизу авіабази "Безмер", в результаті чого пілот отримав легкі поранення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Пілот, один з найдосвідченіших у болгарських ВПС, катапультувався з невеликої висоти і наразі перебуває у відносно доброму стані. Літак впав далеко від злітно-посадкової смуги, більше ніхто не постраждав.

Літак, що розбився, входить до десятка Су-25, які Болгарія має у своєму флоті, половину з яких вона модернізувала два роки тому в Білорусі за 42 млн євро. Через малу кількість діючих винищувачів Софія відмовилася відправити Україні Су-25 на початку війни, оскільки вони є одними з небагатьох боєздатних літаків у складі ВПС країни.

Болгарія має ще 7-8 справних винищувачів МіГ-29, щодо ремонту яких ведуться переговори з Польщею. У 2025 році Болгарія має отримати перші сучасні винищувачі F-16 Block 70-72 зі США.

Але причини аварії залишаються незрозумілими.

"Поки що рано говорити про причини аварії. Це був звичайний політ на заході на посадку", - заявив міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов, який вказав на великий досвід пілота.

Минулого року в Чорному морі під час навчань розбився болгарський винищувач МіГ-29, пілот якого загинув. Останніми роками в болгарських ВПС стається все більше аварій через стару радянську військову техніку і нечисленні тренувальні польоти для болгарських пілотів.