Болгария начинает полную проверку своей боевой авиации

Болгария начинает долгожданную проверку боеготовности и подготовки своих военно-воздушных сил, в которых за последние годы во время боевых учений и демонстрационных полетов произошло несколько смертельных случаев.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Euractiv.

Болгария охраняет часть восточного фланга НАТО старыми, сложными в обслуживании истребителями МиГ-29 и самолетами Су-25, которые были поставлены СССР более 35 лет назад.

Военные эксперты неоднократно предупреждали, что устаревшая военная техника является серьезным препятствием для качественной подготовки пилотов.

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"Будет проверена организация, подготовка, дисциплина и то, имеют ли болгарские военные пилоты достаточное количество часов в воздухе", – заявил министр обороны Атанас Запрянов.

Состояние болгарской боевой авиации является особенно проблематичным, учитывая необходимость защиты восточного фланга НАТО от все более частых провокаций со стороны России после ее полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

13 сентября 2024 года болгарская авиация понесла очередную фатальную потерю во время демонстрационного полета на крупнейшей военной авиабазе, когда разбился учебно-боевой самолет L-39, в результате чего погибли два пилота. Однако министерство пока не объявило, кто виноват в катастрофе.

В сентябре 2022 года болгарский штурмовик Су-25 советского производства разбился во время тренировочного полета вблизи авиабазы "Безмер".