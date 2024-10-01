Столтенберг, який йде з посади, підбив підсумки 10 років у ролі генсека НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який 1 жовтня остаточно передає повноваження Марку Рютте, у прощальній промові подякував представникам країн-членів за співпрацю та підбив підсумки десятиріччя на посаді.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на засіданні Північноатлантичної ради з нагоди передачі повноважень генсека.

Столтенберг зазначив, що за ці 10 років Альянс зазнав найбільшої трансформації за останні десятиліття.

"Ми посилили нашу оборону – замість нуля у нас тепер вісім бойових груп з десятками тисяч боєздатних військових НАТО на нашому східному флангу. Ми перейшли від тисяч до пів мільйона військових, які перебувають у режимі підвищеної готовності, і від трьох до 23 союзників, які витрачають на оборону понад 2% ВВП", – сказав Єнс Столтенберг.

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Він підкреслив, що Північноатлантичний альянс посилився також інституційно і до нього вступили ще чотири країни: Чорногорія та Північна Македонія, Фінляндія та Швеція.

"А Україна зараз ближча до НАТО, ніж будь-коли раніше. У 2014 році ми надавали Україні лише деяку незначну підтримку. Зараз ця підтримка – масштабна", – зазначив Столтенберг.

Також він відзначив безпрецедентний рівень співпраці між НАТО і ЄС.

"Європа і Америка разом у сильному НАТО – це єдиний шлях вперед. Єдність залишається нашою найбільшою силою", – підсумував Єнс Столтенберг.

Після його прощальної промови Марк Рютте, який до того був багаторічним прем'єром Нідерландів, офіційно перейняв повноваження генерального секретаря НАТО. Аби відзначити момент передачі повноважень, Столтенберг передав йому молоток, який у 1963 році НАТО подарувала Ісландія.

Нагадаємо, Столтенберг є представником Норвегії. Він почав суспільно-політичну кар’єру у рідній країні у 1980-х роках, з 1990-х років обіймав міністерські посади і двічі був прем’єр-міністром Норвегії.

Генсеком НАТО Єнса Столтенберга обрали у 2014 році. Його термін повноважень мав закінчитися раніше 2024 року і Столтенберг вже не хотів залишатися на посаді, проте союзники довго не могли визначитися з кандидатурою наступника.

ЗМІ повідомляли, що Столтенберг після відставки стане главою Мюнхенської безпекової конференції.