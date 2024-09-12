ЗМІ: Столтенберг стане главою Мюнхенської безпекової конференції

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Єнс Столтенберг, який залишає посаду генерального секретаря Північноатлантичного альянсу, стане главою Мюнхенської безпекової конференції. Про це порталу Politico стало відомо від поінформованого джерела, пише "Європейська правда". Столтенберг, як очікується, обійме посаду голови Мюнхенської безпекової конференції після її наступного з’їзду в лютому 2025 року. Нинішній очільник безпекового форуму Крістоф Гойсген обійняв цю посаду лише у 2022-му. Водночас Вольфганг Ішингер, який є багаторічним президентом Ради фонду Мюнхенської безпекової конференції, збереже посаду. Реклама: Колишній прем'єр-міністр Норвегії Єнс Столтенберг обіймає посаду генерального секретаря НАТО з 2014 року. З 1 жовтня його замінить колишній прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Про останню Мюнхенську безпекову конференцію читайте у статті: Захід шукає обриси світової війни.

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