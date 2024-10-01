Столтенберг, уходящий с должности, подвел итоги 10 лет в роли генсека НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который 1 октября окончательно передает полномочия Марку Рютте, в прощальной речи поблагодарил представителей стран-членов за сотрудничество и подвел итоги десятилетия на посту.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на заседании Североатлантического совета по случаю передачи полномочий генсека.

Столтенберг отметил, что за эти 10 лет Альянс претерпел наибольшую трансформацию за последние десятилетия.

"Мы усилили нашу оборону – вместо нуля у нас теперь восемь боевых групп с десятками тысяч боеспособных военных НАТО на нашем восточном фланге. Мы перешли от тысяч к полумиллиону военных, находящихся в режиме повышенной готовности, и от трех до 23 союзников, которые тратят на оборону более 2% ВВП", – сказал Столтенберг.

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Он подчеркнул, что Североатлантический альянс усилился также институционально и в него вступили еще четыре страны: Черногория и Северная Македония, Финляндия и Швеция.

"А Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо прежде. В 2014 году мы оказывали Украине лишь некоторую незначительную поддержку. Сейчас эта поддержка – масштабная", – отметил Столтенберг.

Также он отметил беспрецедентный уровень сотрудничества между НАТО и ЕС.

"Европа и Америка вместе в сильном НАТО – это единственный путь вперед. Единство остается нашей самой большой силой", – подытожил Йенс Столтенберг.

После его прощальной речи Марк Рютте, который до того был многолетним премьером Нидерландов, официально принял полномочия генерального секретаря НАТО. Чтобы отметить момент передачи полномочий, Столтенберг передал ему молоток, который в 1963 году НАТО подарила Исландия.

Напомним, Столтенберг является представителем Норвегии. Он начал общественно-политическую карьеру в родной стране в 1980-х годах, с 1990-х годов занимал министерские должности и дважды был премьер-министром Норвегии.

Генсеком НАТО Йенса Столтенберга избрали в 2014 году. Срок его полномочий должен был закончиться раньше 2024 года, и Столтенберг уже не хотел оставаться на посту, однако союзники долго не могли определиться с кандидатурой преемника.

СМИ сообщали, что Столтенберг после отставки станет главой Мюнхенской конференции по безопасности.