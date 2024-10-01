Новий генсек НАТО обіцяє наблизити вступ України в Альянс

Новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що на посаді домагатиметься виконання зобов’язань, даних Україні з боку Альянсу – зокрема, щодо незворотності її шляху до вступу в НАТО.

Про це Марк Рютте сказав у своїй першій промові на посаді генсека, повідомляє "Європейська правда".

Рютте перерахував три основні пріоритети у своїй роботі в майбутньому, відзначивши, що одним із них буде посилити підтримку України та наблизити її до членства у НАТО.

"Тому що в Європі не може бути довготривалої безпеки без сильної, незалежної України. Я знаю з особистого досвіду, після збиття рейсу MH17 у 2014 році, що конфлікт в Україні не обмежується лінією фронту. Тож ми повинні зробити свою частину (роботи)", – наголосив Марк Рютте.

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Він сказав, що НАТО має виконати зобов’язання, дані Україні на вашингтонському саміті в липні цього року. "Командування, фінансові обіцянки та незворотний шлях України до членства в Альянсі. Ми повинні зберігати цю підтримку в майбутньому, тому що місце України по праву – у НАТО", – підкреслив Рютте.

Колишній прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у вівторок офіційно прийняв повноваження генерального секретаря НАТО від свого попередника Єнса Столтенберга.

Він відзначив, що Україна буде головним питанням у списку його пріоритетів як нового очільника Альянсу.

Він також розповів, що не стурбований можливим впливом результатів виборів президента США на єдність Альянсу та, зокрема, на його спроможність підтримувати Україну.